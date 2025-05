RD Saúde tem queda de 17% no lucro do 1º tri sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A RD Saúde apurou lucro líquido ajustado de R$177,1 milhões no primeiro trimestre, um declínio de 17% em comparação com o resultado de um ano antes, com margem de 1,6%, contração de 0,6 ponto percentual no comparativo anual.

O resultado considera efeitos tributários, informou a RD Saúde, antiga RaiaDrogasil, em balanço financeiro divulgado ao mercado nesta terça-feira.

O desempenho operacional da rede de farmácias, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou R$644,1 milhões no período, declínio de 5% ano a ano e abaixo da expectativa média de analistas de R$690,8 milhões, segundo dados da LSEG.