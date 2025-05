Redução de preços do diesel da Petrobras não está chegando aos postos, diz CEO

Por Marianna Parraga

HOUSTON (Reuters) - As reduções de preços do diesel feitas pela Petrobras em suas refinarias não estão chegando aos consumidores finais, nos postos, uma vez que distribuidoras e revendedoras estão aproveitando para elevar suas margens, afirmou a presidente da petroleira, Magda Chambriard, nesta terça-feira.

A companhia realizou, desde de 1º abril, três reduções no preço médio do diesel vendido em suas refinarias a distribuidoras na esteira de um mergulho dos preços do petróleo Brent no último mês, somando um corte total de 45 centavos por litro.