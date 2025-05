Reino Unido e Índia fecham acordo comercial na "nova era" de tarifas de Trump

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que o acordo comercial era "ambicioso e mutuamente benéfico". O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que a aliança fortalecida reduziria as barreiras comerciais nesta "nova era para o comércio".

As tarifas de Trump levaram países ao redor do mundo a redobrar esforços para buscar novos parceiros comerciais, e pessoas familiarizadas com as negociações entre o Reino Unido e a Índia disseram que a turbulência aumentou o foco no fechamento do acordo.

O acordo, que reduzirá tarifas sobre produtos como uísque, permitirá que empresas britânicas concorram por contratos indianos e que indianos trabalhem mais facilmente no Reino Unido. Ele é significativo para ambas as economias.

Isso marca a abertura dos mercados há muito tempo protegidos pela Índia, incluindo o de automóveis, dando um exemplo precoce da provável abordagem da nação sul-asiática ao lidar com grandes potências ocidentais, como os EUA e a União Europeia.

O acordo também é o mais significativo do Reino Unido desde que deixou a União Europeia, em 2020. Dados do governo projetam que o valor do acordo adicionará 4,8 bilhões de libras ao crescimento a cada ano até 2040, o que representa 0,1% do PIB.

Já o Ministério do Comércio da Índia disse que 99% das exportações indianas se beneficiariam de imposto zero sob o acordo, incluindo têxteis, enquanto o Reino Unido verá reduções em 90% de suas linhas tarifárias.