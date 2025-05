Setor de serviços do Brasil volta a contrair em abril por demanda fraca, mostra PMI

Tanto o nível de atividade quanto a entrada de novos negócios recuaram no mês, com os participantes da pesquisa citando que a competição, restrições financeiras e desaceleração da demanda contribuíram para as quedas.

Em resposta à entrada menor de novos negócios, as empresas seguraram as contratações, e o aumento do nível de emprego no setor foi o mais fraco desde janeiro.

Em relação aos preços, os participantes da pesquisa citaram como fontes de pressões aumento nos custos de alimentos, combustíveis, materiais e aluguéis, bem como a depreciação cambial. Ainda assim, os custos de insumos subiram no ritmo mais fraco em quatro meses.

Os fornecedores de serviços continuaram repassando os aumentos de custos aos clientes, o que resultou em uma alta sustentada dos preços cobrados, ainda que a mais fraca em cinco meses em meio à disposição de dar descontos.

"As pressões inflacionárias continuaram historicamente elevadas, apesar de um alívio pelo segundo mês seguido", destacou Pollyanna De Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence.

"Embora a inflação persistentemente alta e a taxa de juros elevada possam continuar desencorajando o consumo, os fornecedores de serviços se tornaram um pouco mais otimistas em relação à produção do que em março", completou ela.