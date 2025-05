Status do dólar como ativo seguro se dissipa com nervosismo sobre Fed, fiscal e comércio

"De modo geral, nossa visão sobre o euro-dólar no curto prazo é bastante estável. Ainda há algum espaço para o dólar se recuperar devido aos sinais do governo Trump de que está mudando de ameaças e anúncios de grandes tarifas para uma fase de negociação de acordos comerciais", disse Francesco Pesole, estrategista cambial do ING.

A previsão é de que a moeda comum subirá para US$1,14 em seis meses e para US$1,16 em 12 meses, de acordo com as medianas da pesquisa - a maior atualização mensal da previsão para o ano seguinte desde novembro de 2010.

A economia dos EUA se contraiu pela primeira vez em três anos no último trimestre, prejudicada por uma enxurrada de importações, uma vez que as empresas buscaram evitar custos mais altos decorrentes de tarifas.

Embora os futuros das taxas de juros estejam prevendo três cortes pelo Federal Reserve até o final do ano, as autoridades têm sinalizado que não têm pressa em reduzir os juros tão cedo.

"Estamos mais pessimistas em relação ao dólar na segunda metade do ano. A constatação de dados concretos fracos dos EUA, o fato de o Fed começar a reduzir os juros, como o mercado está precificando, parte da rotação dos ativos dos EUA e as preocupações com a independência do Fed provavelmente voltarão à tona", disse Erik Nelson, estrategista macro da Wells Fargo Securities.

Apesar de Trump ter chamado o chair do Fed, Jerome Powell, de "um completo rígido" e ter repetido os apelos para reduzir os juros, ele disse que não vai removê-lo do cargo antes do término de seu mandato em maio de 2026.