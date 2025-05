Taxas de câmbio da Argentina convergem e mercado observa banco central

A Argentina, sob o governo do presidente Javier Milei, está passando por uma grande reforma econômica, com uma política monetária rígida ajudando a reverter um profundo déficit fiscal, controlando uma das maiores taxas de inflação do mundo.

No mês passado, o governo de Milei flexibilizou grande parte dos controles de capital que estavam em vigor desde 2019, permitindo que o peso flutue dentro de uma ampla faixa de negociação.

Isso fez com que a diferença entre as taxas câmbio -- cerca de 200% no seu ponto mais alto nos últimos anos -- finalmente diminuísse, com a taxa oficial oscilando no meio da nova faixa de negociação, entre 1.000 e 1.400 pesos por dólar.

"É bom que o peso esteja começando a encontrar uma zona de nivelamento, e o meio da faixa não é ruim, especialmente dado o medo de que o fim dos controles cambiais levaria a uma desvalorização acentuada", disse o analista Marcelo Rojas, de Buenos Aires.

"Agora teremos que prestar muita atenção ao comportamento do banco central, porque novos dólares são esperados, e isso faria com que a moeda se valorizasse em direção ao fundo da banda."

Analistas e operadores agora estão voltando a atenção para a capacidade do banco central de acumular reservas cambiais, que estavam no vermelho em termos líquidos até as recentes injeções de US$12 bilhões do Fundo Monetário Nacional (FMI), sob um novo acordo de empréstimo.