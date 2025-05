UE definirá planos para proibir importações de gás russo até fim de 2027

Por Kate Abnett e Lili Bayer

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia proporá, no próximo mês, a proibição de novos negócios envolvendo gás russo até o final deste ano e a proibição de importações sob contratos existentes com Moscou até o final de 2027, de acordo com um documento preliminar visto pela Reuters e que deve ser publicado na terça-feira.

A União Europeia estabeleceu uma meta não vinculante de acabar com as importações de combustíveis fósseis russos até 2027, após a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou em 2022.