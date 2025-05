Vibra tem lucro líquido 23,8% menor no 1° tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra Energia divulgou nesta terça-feira lucro líquido de R$601 milhões no primeiro trimestre, recuo de 23,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, embora o desempenho tenha vindo acima da expectativa do mercado.

Analistas esperavam lucro líquido de cerca de R$501 milhões para a companhia entre janeiro e março, de acordo com a média das estimativas compiladas pela LSEG.

A performance, segundo a empresa, foi impulsionada pelo desempenho operacional positivo do segmento de distribuição, mas parcialmente compensada pelo resultado negativo da vertente de renováveis -- que está em sua fase final de expansão.