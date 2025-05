Wall Street cai após últimas ameaças de tarifas de Trump

Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, depois que os últimos planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tarifas farmacêuticas renovaram as preocupações com o impacto de uma guerra comercial, enquanto alguns resultados corporativos fracos também pesavam sobre o sentimento dos investidores.

Trump disse no final da segunda-feira que anunciaria tarifas sobre produtos farmacêuticos nas próximas duas semanas, sua mais recente ação em relação às taxas que agitaram os mercados financeiros globais nos últimos meses.