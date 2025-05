Ações europeias caem com balanços e antes de decisão do Fed sobre a taxa de juros

As ações de varejo europeias lideraram as perdas setoriais com uma queda de 2%. Dados mostraram um declínio maior do que o esperado nas vendas no varejo da zona do euro em março em relação ao mês anterior.

As ações do setor de saúde caíram 1,8%. Os papéis das empresas farmacêuticas AstraZeneca, GSK e Sanofi recuaram entre 1,8% e 4,3% depois que a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) nomeou na terça-feira o crítico da agência Vinay Prasad como seu principal funcionário do setor de vacinas.

As ações europeias recuperaram suas perdas acentuadas do início de abril principalmente devido a várias indicações de que as tensões comerciais entre os EUA e a China podem diminuir.

"Eles (os índices europeus) tiveram uma forte recuperação das mínimas de abril no início desta semana. Portanto, estamos apenas tendo um pouco de espaço para respirar", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o negociador-chefe de Comércio, Jamieson Greer, irão se reunir com a principal autoridade econômica da China na Suíça para discussões neste fim de semana. Esse pode ser o primeiro passo para resolver uma guerra comercial deflagrada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Enquanto isso, o foco recaiu na decisão do Fed sobre a taxa de juros nesta quarta. Embora os investidores esperem que o banco central mantenha os juros, eles estarão atentos a comentários sobre futuros movimentos.