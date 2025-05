Atacadão tem abril "muito forte" com Páscoa e promoções

SÃO PAULO (Reuters) - O Atacadão, maior rede de atacarejo do país, teve vendas "muito fortes" em abril, afirmou nesta quarta-feira o presidente-executivo do Carrefour Brasil, na última conferência com analistas antes da companhia fechar seu capital.

"Foi um mês muito forte e positivo em termos de resultados", disse Stéphane Maquaire a analistas durante conferência sobre os resultados da companhia divulgados na noite da véspera.

O executivo comentou ainda que com o Carrefour Brasil não vai mudar sua estratégia comercial por conta do fechamento de capital e que o Atacadão, segmento responsável pela maior parte do resultado do grupo no Brasil, vai poder voltar a se expandir pelo país em 2026.