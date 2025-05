Auren tem lucro líquido 64% menor no 1º tri

Em contrapartida, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado proforma da elétrica totalizou R$1,2 bilhão nos primeiros três meses do ano, crescimento de 65,7% no comparativo anual, sendo R$1,1 bilhão do segmento de geração (que cresceu 50% ano a ano, impulsionado principalmente pelo maior volume de energia produzida).

A companhia ressaltou em balanço seu foco na execução e conclusão da integração da AES Brasil -- uma transação de R$7 bilhões que tornou a Auren a terceira maior geradora de energia do país -- até o final do ano, com foco na captura de sinergias e recuperação da disponibilidade dos ativos eólicos incorporados.

A conclusão da integração com a AES Brasil está prevista para o segundo semestre de 2025, informou o diretor presidente da companhia, Fabio Zanfelice, no relatório de resultados.

No primeiro trimestre, os ganhos com sinergias recorrentes em pessoal, material, serviços e outros (PMSO) representaram uma economia de R$56 milhões, em linha com os R$250 milhões em sinergiais anuais mencionadas no trimestre anterior.

A Auren também destacou esforços para redução da alavancagem, que caiu para 5 vezes no final de março, contra 5,7 vezes no mesmo período do ano passado, resultado de uma forte agregação de Ebitda da companhia, disse a empresa.