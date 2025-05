Azzas 2154 tem alta de quase 16% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154 teve lucro líquido recorrente de R$117,7 milhões no primeiro trimestre, alta de 15,6% em comparação com os primeiros três meses de 2024, informou a companhia nesta quarta-feira, em desempenho acima do esperado pelo mercado.

Analistas esperavam um lucro líquido de R$79 milhões para a varejista de moda no primeiro trimestre, de acordo com média das estimativas compiladas pela Lseg.

A empresa, resultado da fusão entre Grupo Soma e Arezzo&Co, apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$427,7 milhões no período, alta de 23,3% ano a ano em termos também recorrentes, com a margem passando de 14,7% para 15,9%.