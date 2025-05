Bessent diz que "negociações" com a China começarão no sábado

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, descreveu nesta quarta-feira a reunião com autoridades chinesas que terá no sábado como "negociações" e disse que o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, não se juntará a ele e ao representante comercial, Jamieson Greer, na Suíça.

Questionado durante uma audiência na Câmara dos Deputados dos EUA se as discussões com a China são consideradas avançadas, Bessent respondeu: "Eu disse que, no sábado, começaremos, o que acredito ser o oposto de avançado".

(Por David Lawder)