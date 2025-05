Bolsonaro participa de ato em Brasília em defesa de anistia apesar de recomendação médica

Bolsonaro e aliados pressionam para que a Câmara paute o projeto que concede anistia a envolvidos no 8 de janeiro, após conseguirem mais que o número mínimo de assinaturas para que a proposta tramite em regime de urgência, o que o levaria para ser votado diretamente em plenário.

Contudo, o colégio de líderes partidários da Câmara decidiu há duas semanas não levar a matéria para a pauta no momento, com o apoio do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Antes do ato desta quarta-feira, havia uma preocupação de aliados do ex-presidente de que o evento fosse esvaziado, o que poderia mostrar fraqueza política de Bolsonaro em um momento delicado por que ele passa, segundo uma fonte ligada à família dele.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estimou a presença de 10 mil pessoas na caminhada. Ele discursou em defesa da candidatura de Bolsonaro a presidente em 2026, apesar de o ex-presidente estar inelegível por condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, o ex-presidente virou réu em março no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quarta, o ministro do STF Alexandre de Moraes marcou para 19 de maio o início do depoimento das testemunhas no julgamento de Bolsonaro.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre o público presente ao evento.