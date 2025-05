Bradesco tem lucro 39% maior no 1º tri e carteira atinge R$1 tri

A receita com prestações de serviços foi de R$9,769 bilhões, 10,2% acima do primeiro trimestre do ano passado, mas 4,8% abaixo do resultado dos últimos três meses de 2024. O desempenho ano a ano foi influenciado pelo aumento da participação na empresa de meios de pagamento Cielo. Excluindo isso, a variação seria de 3,8% nessa base.

As despesas operacionais totais do Bradesco cresceram 12,3% ano a ano, mas recuaram 8,6% na comparação trimestral, para R$15 bilhões.

O índice de Basileia total do banco ficou em 15,4%, de 15,1% um ano antes e 14,8% em dezembro, enquanto índice de capital nivel 1 passou para 13%, de 12,6% um ano antes e 12,4% em dezembro.

O Bradesco deu continuidade no primeiro trimestre à estratégia de enxugamento de rede de agências, que encerrou com 2.284 unidades, de 2.704 ao final de março do ano passado. As unidades de negócios somaram 721 e os pontos de atendimento ficaram em 2.276, também mostrando reduções na comparação anual.

O negócio de seguros do banco teve lucro líquido recorrente de R$2,4 bilhões no primeiro trimestre, alta de 25,3% em relação ao mesmo período de 2024, mas queda de 3,6% no trimestre. Houve aumento nas provisões técnicas, de 11,2% em 12 meses e de 2,6% no trimestre, para R$414,3 bilhões.