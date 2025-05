Brasil rejeita pedido dos EUA para enquadrar PCC e CV como organizações terroristas

Trump tem tentado vincular sua repressão agressiva à imigração à presença de membros de gangues criminosas latino-americanas em cidades dos EUA. No início deste ano, o governo norte-americano classificou vários cartéis de drogas como organizações terroristas, incluindo o venezuelano Tren de Aragua e o salvadorenho MS13.

"Não temos organizações terroristas aqui, temos organizações criminosas que estão em um estágio de infiltração na sociedade. Eu mesmo digo que sob certos aspectos uma atuação como máfia", disse Sarrubo

"Mas daí para você classificar como o terrorismo? Terrorismo tem outro conceito para nós, brasileiros, distante do que a gente vê nas organizações criminosas", afirmou ele, que não participou da reunião de terça-feira, por ter sido de nível técnico.

Foi relatado na reunião, conforme uma fonte com conhecimento do encontro, que o FBI disse haver a presença de integrantes do PCC e do CV em 12 Estados norte-americanos, principalmente em Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Flórida, Connecticut e Tennessee.

Conforme os relatos, as duas quadrilhas lavam dinheiro ilegalmente por meio da presença de brasileiros que viajam para os EUA. Somente no ano de 2024, disseram, foram negados os vistos de entrada de 113 pessoas com indicações de conexões com essas organizações.

Os imensos lucros com as operações das quadrilhas, argumentaram os representantes do governo Trump, são lavados nos EUA em operações com criptomoedas e outras formas que acabam por burlar a repressão das legislações brasileiras e dos Estados Unidos.