Brasil tem fluxo cambial positivo de US$7,220 bi em abril, diz BC

Pelo canal comercial, o saldo de abril foi positivo em US$8,185 bilhões.

SEMANA

Na semana passada, o fluxo cambial total foi positivo em US$4,744 bilhões. O período considerado, de 28 abril a 2 de maio, contou com quatro dias úteis, já que na quinta-feira foi feriado do Dia do Trabalho.

No acumulado do ano até 2 de maio, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$8,599 bilhões.

(Por Fernando Cardoso)