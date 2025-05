Disney supera previsões de lucro com impulso de streaming e parques dos EUA

Por Lisa Richwine e Dawn Chmielewski

LOS ANGELES (Reuters) - A Walt Disney informou nesta quarta-feira que seus resultados trimestrais superaram as expectativas de Wall Street, uma vez que os visitantes de seus parques temáticos nos Estados Unidos elevaram seus gastos e a empresa registrou um aumento inesperado no número de clientes do serviço de streaming Disney+.

A gigante do entretenimento divulgou seu balanço pouco antes de anunciar planos para um novo parque temático em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.