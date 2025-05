Dólar sobe pelo 3º dia seguido puxado pelo exterior e à espera do Copom

Às 17h17 na B3 o dólar para junho -- atualmente o mais líquido -- subia 0,47%, aos R$5,7765.

A divisa dos EUA oscilou em alta ante o real durante praticamente todo o dia, com alguns agentes reforçando as posições compradas em dólar antes das decisões do Fed e do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC brasileiro. O avanço também estava em sintonia com a alta do dólar ante boa parte das demais divisas no exterior.

No meio da tarde, o Fed anunciou a manutenção de sua taxa de juros na faixa entre 4,25% e 4,50%, como era largamente esperado, e o chair da instituição, Jerome Powell, fez uma série de alertas sobre o cenário econômico.

Em entrevista coletiva, ele afirmou que a incerteza é tão grande neste momento que o banco central dos EUA não pode fazer mudanças nos juros para lidar com o rumo que a economia possa estar tomando.

"Não é uma situação em que possamos ser preventivos porque, na verdade, não sabemos qual será a resposta correta aos dados até que vejamos mais dados", disse.

O chair do Fed avaliou ainda que, caso os aumentos de tarifas de importação anunciados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sejam mantidos, será possível ver uma inflação mais alta e um nível de emprego mais baixo. O controle da inflação e a geração de empregos são justamente os dois mandatos perseguidos pelo Fed.