Dólar ronda estabilidade com tensões EUA-China e decisões de BCs em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,15%, a R$5,741 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão ocorriam em meio a um maior apetite por ativos mais arriscados no exterior, uma vez que os investidores recebiam positivamente a notícia de que autoridades norte-americanas e chinesas podem iniciar discussões comerciais neste fim de semana.

Segundo relatos de Washington e Pequim na véspera, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, se reunirão com o czar econômico da China, He Lifeng, na Suíça, no sábado, quando podem dar o primeiro passo para reduzir as tensões comerciais.

A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo tem abalado os mercados financeiros desde o início de abril, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas abrangentes sobre parceiros. Uma troca contínua de retaliações entre Washington e Pequim se seguiu por semanas.

"Minha impressão é que isso será uma questão de redução das tensões", disse Bessent à Fox News após o anúncio. "Precisamos de uma redução antes de podermos avançar."

A expectativa pelo encontro entre as autoridades das duas potências gerava otimismo nos mercados, com os investidores buscando ativos arriscados, como ações nos EUA e na Ásia. Nos mercados cambiais, no entanto, ainda havia um sentimento de cautela antes da decisão do Federal Reserve mais tarde.