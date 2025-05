Engie Brasil tem lucro de R$826 mi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Engie Brasil divulgou nesta quarta-feira lucro líquido de R$826 milhões no primeiro trimestre, queda de 51% em relação aos primeiros três meses de 2024, conforme relatório de resultados do período.

Considerando ajustes, a variação ano a ano do lucro da Engie no trimestre foi positiva em 3,8%, para R$823 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da geradora e transmissora de energia totalizou R$2 bilhões no período de janeiro a final de março, recuo de 35,4% no comparativo anual. Com ajustes, no entanto, esse resultado representou um avanço de 12,4% em relação a um ano antes.