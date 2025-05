Espaçolaser tem salto no lucro do 1º tri com receita recorde

(Reuters) - A MPM Corpóreos, dona da marca Espaçolaser, reportou nesta quarta-feira forte crescimento no lucro do primeiro trimestre, em resultado marcado por receita líquida recorde, melhora em margens e queda no endividamento.

"Alcançamos recordes históricos de vendas em todos os meses do trimestre, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador", disse a empresa no material de divulgação do balanço, com salto de 72,8% no lucro líquido ajustado, a R$22,9 milhões.

A receita líquida totalizou R$289,7 milhões, aumento de 5,4% ano a ano, em desempenho ajustado para refletir o desempenho da operação na Colômbia em janeiro, uma vez que o grupo F3L assumiu a operação no país a partir de fevereiro.