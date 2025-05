Fed deve manter taxa de juros enquanto busca clareza sobre a economia

Ou podem citar dados de emprego ainda sólidos, gastos saudáveis dos consumidores e um salto esperado na inflação provocado pelas tarifas como um motivo para esperar.

Qualquer uma das opções é arriscada até que as políticas do presidente Donald Trump fiquem mais claras, o que torna provável que o Comitê Federal de Mercado Aberto deixe os juros inalterados quando anunciar sua decisão de política monetária às 15h (horário de Brasília), enquanto continua a reconhecer os limites do que pode dizer sobre o futuro.

Investidores esperam que a taxa de juros permaneça na faixa de 4,25% a 4,50% até a reunião do Fed em 29 e 30 de julho.

"Os dados que estão chegando não são nem bons nem ruins o suficiente para forçar o Fomc a revelar suas intenções", escreveu Steve Englander, chefe de estratégia macro para a América do Norte do Standard Chartered. "Não fazer nada e dizer menos é provavelmente uma opção bem-vinda (...) quando há tanta incerteza sobre as políticas fiscais e tarifárias e suas consequências econômicas e no mercado de ativos."

Assim como muitas das tarifas de importação de Trump, o impacto sobre a inflação pode não ser conhecido por meses. Somente em julho o presidente decidirá se vai impor as tarifas mais agressivas sobre produtos de dezenas de países, e as taxas finais sobre automóveis importados e outros itens também estão no ar.

Os desafios judiciais podem impedir que alguns dos decretos de Trump sejam promulgados, mesmo que ele decida prosseguir.