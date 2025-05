Fed mantém taxa de juros inalterada e cita riscos crescentes de aumento da inflação e do desemprego

A taxa de juros do Fed tem permanecido inalterada desde dezembro, uma vez que as autoridades se esforçam para estimar o impacto das tarifas de importação do presidente Donald Trump, que aumentaram as perspectivas de inflação mais alta e crescimento econômico mais lento neste ano.

Com a taxa inalterada e nenhuma nova projeção econômica emitida, caberá ao chair do Fed, Jerome Powell, falar sobre a reunião e as perspectivas em uma coletiva de imprensa às 15h30(horário de Brasília).

Quando as autoridades atualizaram pela última vez suas projeções econômicas e de juros em março, eles previram a redução da taxa em 0,5 ponto percentual até o final deste ano.