Futuros sobem com expectativa de redução de tensões entre EUA e China e antes do Fed

Sinais contraditórios das maiores economias do mundo sobre o status das negociações deixaram os mercados em um estado de incerteza, fazendo com que muitas empresas suspendessem suas previsões.

O banco central dos EUA, por sua vez, adotou uma abordagem de esperar para ver, apesar dos sinais de desaceleração do crescimento.

O governo do presidente Donald Trump disse que possíveis acordos com os principais parceiros comerciais estão em andamento, mas os mercados ainda não viam resultados tangíveis nessa frente.

O futuro do S&P 500 subia 0,6%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,6%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,54%.

O Federal Reserve deve manter a taxa de juros inalterada nesta quarta.

Operadores estão agora precificando aproximadamente um corte até julho, de acordo com dados compilados pela LSEG, depois que um conjunto misto de dados econômicos na semana passada sinalizou uma economia em desaceleração e um mercado de trabalho resistente.