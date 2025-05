Impulso para afrouxamento monetário nos principais BCs diminuiu em abril

"As oscilações do dólar, as incertezas do Fed e os temores de que a diplomacia tarifária possa fomentar as saídas de capital introduziram uma nota de cautela em algumas decisões recentes dos bancos centrais dos mercados emergentes", disse Jon Harrison, da TS Lombard.

Enquanto isso, a Turquia apresentou um aumento inesperado de 350 pontos-base na taxa de juros para conter os fluxos de saída devido à política interna.

A mais recente medida da Turquia, bem como os dois aumentos de juros pelo Banco Central do Brasil desde o início do ano, elevou o total de aperto realizado até agora em 2025 para 550 pontos.

Do lado do afrouxamento, os bancos centrais dos mercados emergentes em outros lugares realizaram reduções de 850 pontos por meio de 14 cortes.