Índices da China fecham em alta com estímulo de Pequim e negociações comerciais em foco

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China reduziram os ganhos iniciais nesta quarta-feira, uma vez que os investidores disseram que as medidas de estímulo do banco central chinês ofereceram poucas surpresas e persistiram dúvidas sobre as perspectivas de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O índice CSI 300 subiu 0,61%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, avançou 0,8%, ambos perdendo ganhos iniciais.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 0,13%, após subir mais de 2% na abertura.