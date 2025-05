Klabin tem resultado dentro do esperado no 1º tri

Analistas, em média, esperavam Ebitda de R$1,84 bilhão e faturamento líquido de R$4,89 bilhões, segundo dados da Lseg.

A empresa, maior produtora de papel para embalagem da América Latina, teve queda de 2% no volume vendido, pressionada por recuo de 5% nas vendas de celulose.

O custo caixa de produção de celulose foi de R$1.268 por tonelada, praticamente estável sobre um ano antes, mas acima dos R$1.172 do quarto trimestre.

Já o custo caixa total foi R$3.335 por tonelada, incluindo efeitos de paradas de manutenção, 11% maior que um ano antes, mas 2% menor que nos três últimos meses de 2024.

No balanço, a companhia citou que mantém compromisso de atingir previsão do final do ano passado de alcançar um custo caixa total por tonelada entre R$3,1 mil e R$3,2 mil em 2025.

Segundo a Klabin, o aumento no custo no primeiro trimestre na comparação anual ocorreu diante de fatores que incluíram preços maiores de insumos como produtos químicos, especialmente soda cáustica e aumento do preço de aparas.