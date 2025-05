Lançamentos de apartamentos caem no 1º bimestre, mas vendas seguem em alta, diz Cbic

SÃO PAULO (Reuters) - Os lançamentos de apartamentos no Brasil recuaram entre janeiro e fevereiro em comparação com o mesmo período de 2024, mas as vendas continuaram em alta, impulsionadas por um mercado de trabalho aquecido e pelo aumento da renda dos trabalhadores, informou a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic).

De acordo com a entidade, os lançamentos no primeiro bimestre somaram 40,8 mil unidades, queda de 7% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, as vendas cresceram 17% no mesmo período, totalizando 63,9 mil unidades. A oferta disponível no mercado também apresentou retração, com declínio de mais de 8%.

Em apresentação nesta quarta-feira, a Cbic disse que o cenário de incerteza macroeconômica pode ajudar a explicar a diminuição nos lançamentos, assim como o bom desempenho do mercado de trabalho e o aumento do rendimento médio das pessoas ocupadas podem explicar a alta nas vendas.