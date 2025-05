Minerva lucra R$185 mi no 1º tri e reverte prejuízo de um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A Minerva teve lucro líquido de R$185 milhões no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de R$186,2 milhões apurado no mesmo período um ano antes, embora o desempenho não tenha atendido às expectativas do mercado.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$260,6 milhões para a exportadora de carne bovina no trimestre encerrado no final de março, segundo estimativas compiladas pela Lseg.

O desempenho operacional da companhia, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), somou R$962,5 milhões no trimestre, crescimento de 53% em base anual e inferior à expectativa média de R$990,2 milhões em pesquisa de Lseg.