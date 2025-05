Moraes marca para 19/5 início de depoimentos de testemunhas em julgamento de Bolsonaro por golpe de Estado

No dia 30 de maio pela manhã, estão previstos os depoimentos do presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil da gestão Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PI), e do governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas.

Na tarde do mesmo dia, oito testemunhas arroladas pelo ex-presidente devem depor, entre elas o ex-ministro da Saúde e deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) e o ex-secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Giuseppe Janino.

A última testemunha do ex-presidente é o líder do PL no Senado, Rogério Marinho (RN), que está previsto para depor no dia 2 de junho. Marinho também é testemunha do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro, o general da reserva do Exército Walter Braga Netto, que está preso preventivamente desde dezembro nessas investigações.

As primeiras testemunhas a serem ouvidas, no dia 23, são da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Bolsonaro e outros sete envolvidos tornaram-se réus em março em julgamento que, por unanimidade, os ministros do STF aceitaram a denúncia oferecida pela PGR.

O ex-presidente, que teve alta hospitalar no final de semana após se submeter a uma sexta cirurgia de desobstrução intestinal decorrente da facada que sofreu na campanha eleitoral de 2018, anunciou que poderá comparecer a um ato nesta quarta-feira em Brasília em defesa da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes em Brasília.