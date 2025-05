Netflix planeja nova interface de aplicativo de TV e pesquisa com IA para iOS

(Reuters) - A Netflix disse nesta quarta-feira que planeja renovar a interface do seu aplicativo de TV e introduzir a inteligência artificial (IA) generativa na plataforma móvel iOS, permitindo que os usuários pesquisem conteúdo em linguagem simples.

As atualizações chegam em um momento em que a gigante do streaming busca manter e expandir sua participação no mercado em meio às crescentes incertezas e preocupações sobre uma possível recessão nos EUA, que reduziria os gastos dos consumidores.

A Netflix está planejando reformular a página inicial do aplicativo de TV, fornecer recomendações mais personalizadas aos assinantes e reposicionar as opções de pesquisa e "Minha lista" na parte superior da interface para facilitar o acesso.