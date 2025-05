Nova ministra da Economia diz que Alemanha deve buscar acordos comerciais

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A Alemanha deve buscar acordos comerciais como parte dos esforços mais amplos da União Europeia para diversificar seus mercados, disse a nova ministra da Economia, Katherina Reiche, nesta quarta-feira, acrescentando que os Estados Unidos continuarão sendo o principal parceiro comercial do país.

"Não podemos esperar que as oportunidades de exportação e importação para as empresas alemãs melhorem automaticamente nos próximos anos. Nós mesmos temos que agir", disse Reiche após a cerimônia de posse com o ex-ministro da Economia Robert Habeck.