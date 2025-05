Petróleo cai com menos esperanças sobre negociações entre EUA e China

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em queda de US$1,03, ou 1,66%, a US$61,12 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos EUA fechou em queda de US$1,02, ou 1,73%, a US$58,07 por barril.

Os EUA e a China devem se reunir na Suíça, o que pode ser o primeiro passo para resolver uma guerra comercial que está perturbando a economia global.

As negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo ocorrem após semanas de tensões crescentes. Os impostos sobre as importações de mercadorias entre os países aumentaram muito além de 100%.

"Embora a reunião possa sinalizar um desaquecimento, as expectativas de um avanço continuam baixas", disse Thiago Duarte, analista de mercado da Axi. "A menos que os EUA recebam grandes concessões comerciais, parece improvável que haja uma redução ainda maior da escalada", disse ele.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, descreveu as negociações de Washington com o Irã como "até agora, tudo bem" e disse que havia um acordo a ser feito que reintegraria o Irã à economia global, impedindo-o de obter uma arma nuclear.

"Existe a possibilidade de que os EUA levantem as sanções sobre o petróleo iraniano, que no momento está sob pressão máxima", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.