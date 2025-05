Indústria do Brasil supera expectativa em março e produção cresce no ritmo mais forte em 9 meses

A leitura mensal foi a mais alta desde junho de 2024 (4,3%), dando um salto após estagnação em fevereiro e avanço de apenas 0,1% em janeiro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção aumentou 3,1%, taxa mais forte desde outubro de 2024 (6,0%) e também acima da expectativa de 1,4%.

Com isso, a indústria está 14,4% aquém do ponto mais alto da série histórica, de maio de 2011 e terminou o primeiro trimestre com crescimento de 0,1% sobre os três meses anteriores, segundo o IBGE.

De acordo com André Macedo, gerente da pesquisa no IBGE, o resultado de março da indústria teve perfil disseminado de taxas positivas entre as atividades, mas marcado principalmente por setores importantes que recuperaram perdas de meses anteriores.

"Por enquanto não é uma mudança de trajetória, é uma melhora da situação. Não é leitura de que a indústria vai engatar uma trajetória ascendente", disse ele.

"Por ora o que temos é apenas reposição de perdas do passado recente", completou. "Até porque fatores negativos continuam, tais como inflação, juros mais altos, crédito mais caro, aumento da inadimplência, incertezas internacionais com tarifas."