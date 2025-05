Receita global abaixo do esperado da Uber ressalta desaceleração do transporte por app

O diretor financeiro da Uber, Prashanth Mahendra-Rajah, disse aos analistas nesta quarta-feira que a empresa viu uma "combinação ligeiramente maior de viagens internacionais, e isso se deve em parte à menor quantidade de viagens nos EUA".

A empresa de aluguel de férias Airbnb também sinalizou uma demanda mais fraca por viagens aos EUA, já que a política comercial errática do governo Trump afeta o sentimento do consumidor. Além disso, dados comerciais divulgados na terça-feira mostraram que os gastos estrangeiros em viagens aos EUA em março caíram mais desde a pandemia.

A receita da Uber aumentou 14%, para US$11,53 bilhões no primeiro trimestre, abaixo das estimativas de US$11,62 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG. A receita da unidade de transporte por aplicativo aumentou 15%, enquanto a unidade de entregas registrou um aumento de 18%, em linha com as estimativas.

Ao mesmo tempo, a empresa previu reservas e lucros ajustados no segundo trimestre acima das metas de Wall Street, um sinal de que sua crescente presença internacional e seu amplo negócio de entregas podem protegê-la da desaceleração das viagens nos EUA.

"As categorias em que operamos... tendem a ser categorias bastante consistentes, mesmo durante períodos de incerteza macroeconômica", disse o diretor executivo da empresa, Dara Khosrowshahi, em teleconferência após os resultados.

Os investidores estão otimistas com as ações, com a Uber subindo cerca de 42% este ano, tornando-se uma das dez empresas com melhor desempenho no índice S&P 500.