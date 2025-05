Reino Unido está conversando com autoridades dos EUA sobre tarifas de filmes, diz ministro

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido está em "discussões ativas" com as principais autoridades norte-americanas sobre a tarifa de 100% para todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos anunciada pelo presidente Donald Trump, com o objetivo de proteger um de seus maiores setores criativos.

"Já estamos em discussões ativas com o alto escalão do governo dos EUA sobre esse assunto. Estamos trabalhando arduamente para estabelecer o que pode ser proposto, se for o caso, e para garantir que nossas indústrias criativas de sucesso mundial sejam protegidas", disse o ministro das Indústrias Criativas, Chris Bryant, ao Parlamento nesta quarta-feira.

Bryant observou que Trump não forneceu detalhes sobre sua proposta, acrescentando que não está claro como as tarifas seriam aplicadas à indústria cinematográfica, já que as produções geralmente são criadas e desenvolvidas em diferentes locais e países.