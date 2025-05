Sem concessionárias, Vamos eleva resultado operacional em 10% no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de aluguel e gestão de frotas de veículos pesados Vamos, do grupo Simpar, divulgou na noite de terça-feira crescimento de 10,1% no resultado operacional medido pelo Ebitda do primeiro trimestre, embora o lucro líquido tenha recuado 45,6% na comparação com o mesmo período de 2024.

A companhia, que se separou de operações com concessionárias de veículos no final do ano passado, teve um lucro líquido das atividades que continuaram na empresa de R$107,8 milhões entre janeiro e o final de março, em um desempenho afetado em parte por aumento de 32,8% no resultado financeiro negativo.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$886,7 milhões e a empresa apurou receita líquida de R$1,33 bilhão, expansão de 23,6% sobre um ano antes.