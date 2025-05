STOXX 600 recua com balanços e decisão do Fed no radar

As ações de varejo lideravam as perdas setoriais com um declínio de 1,7%, enquanto as ações do setor de saúde caíam quase 1%.

Enquanto isso, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial, Jamieson Greer, se reunirão com a principal autoridade econômica da China na Suíça neste fim de semana para discussões que podem ser o primeiro passo para resolver uma guerra comercial.

"O mercado já havia precificado isso porque houve declarações informais de ambos os lados que, embora não tenham confirmado oficialmente, deram a entender que as discussões iniciais estão ocorrendo", disse Andrea Cicione, chefe de pesquisa da TS Lombard.

"Estamos saindo de uma grande alta nas últimas duas semanas, portanto, o que estamos vendo hoje é provavelmente um pouco de realização de lucros."

O otimismo em torno de um possível abrandamento das tensões comerciais entre os EUA e a China impulsionou os mercados nas últimas semanas.

O foco do mercado ainda estará voltado para a reunião de política monetária do Fed mais tarde, com as expectativas de um corte de juros quase nulas após dados relativamente sólidos sobre o mercado de trabalho dos EUA na semana passada.