Taxas curtas fecham em alta e curtas em baixa após Fed e antes do Copom

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quarta-feira com leves ganhos na ponta curta e leves perdas na ponta longa da curva a termo, com investidores à espera da decisão sobre juros do Banco Central, no início da noite, e digerindo comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, após os juros seguirem estáveis nos EUA.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,735%, ante o ajuste de 14,699% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 14,01%, em alta de 5 pontos-base ante o ajuste de 13,961%.