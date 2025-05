Taxas dos DIs curtos tendem a ceder na quinta-feira após comunicado dovish do BC

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) de curto prazo tendem a passar por ajustes de baixa nesta quinta-feira, após o comunicado de política monetária do Banco Central trazer elementos que podem ser considerados dovish (suaves com a inflação), avaliaram profissionais ouvidos pela Reuters.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevou a taxa básica Selic em 50 pontos-base nesta quarta-feira, para 14,75% ao ano, mas indicou que o ciclo de altas pode estar encerrado.