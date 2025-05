Telecom Italia tem crescimento de 5,4% no lucro operacional do 1º tri; dívida aumenta

A empresa registrou um prejuízo líquido de 124 milhões de euros no período, uma melhora em relação à perda de 400 milhões de euros no mesmo período do ano passado, e confirmou as metas financeiras anunciadas em fevereiro, incluindo o retorno à geração de caixa neste ano.

A receita do grupo aumentou 2,7% em relação ao ano anterior, chegando a 3,3 bilhões de euros, em linha com as expectativas, impulsionada pelas vendas da unidade empresarial doméstica da Telecom Italia e de sua operação listada no Brasil.

A Telecom Italia, herdeira do monopólio telefônico italiano, está prestes a voltar ao controle estatal, com o conglomerado financeiro Poste Italiane substituindo a francesa Vivendi como seu maior acionista individual, com uma participação de 24,8%.

Depois de vender sua valiosa rede de telefonia fixa no ano passado, em uma medida para reduzir a dívida, a Telecom Italia deve desempenhar um papel na tão esperada consolidação do setor de telecomunicações da Itália, que há anos enfrenta forte pressão devido à intensa concorrência de preços.

