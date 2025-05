Tráfego em estradas da Ecorodovias dispara em abril com novas concessões

SÃO PAULO (Reuters) - A Ecorodovias anunciou nesta quarta-feira que o volume de veículos pagantes passando pelos pedágios de estradas operadas pela companhia cresceu 26,3% em abril sobre o mesmo mês de 2024, impulsionado pela concessão Raposo Castello em São Paulo.

Em termos comparáveis com o mesmo período do ano passado, a empresa afirmou que o tráfego em abril subiu 2,9%, acumulando em 2025 até o final do mês passado expansão de 5,1%.

Enquanto o total comparável considera quase 52 milhões de veículos equivalentes em abril, apenas o volume registrado na Raposo Castello foi de 10,75 milhões, segundo os dados da companhia, a maior concessão da Ecorodovias.