Trustee reduz participação no GPA

SÃO PAULO (Reuters) - A participação acionária detida por fundos de investimento sob a gestão da Trustee no GPA foi reduzida a percentual inferior a 5%, conforme divulgou nesta quarta-feira a rede de varejo alimentar dona da bandeira Pão de Açúcar, citando correspondência da gestora.

A carta da Trustee não especifica o nome dos fundos, mas a gestora é responsável pelo fundo Saint German, controlado pelo investidor Nelson Tanure, que vinha aumentando a sua participação no GPA desde o ano passado e obteve no começo da semana um assento no conselho de administração da empresa.

Tanure, que até então detinha cerca de 7% das ações do GPA, propôs no final de março a destituição do atual conselho do varejista e a eleição de novos membros para o colegiado, incluindo três representantes indicados pelo próprio empresário.