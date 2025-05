UE avalia tarifas sobre jatos da Boeing, informa FT

(Reuters) - A União Europeia pretende propor tarifas sobre os jatos Boeing enquanto se prepara para retaliar ainda mais se as negociações comerciais com os Estados Unidos fracassarem, informou o Financial Times nesta quarta-feira.

A Comissão Europeia, que supervisiona a política comercial da UE, planeja incluir aeronaves civis em uma lista de cerca de US$100 bilhões em importações anuais dos EUA a serem alvo, disse a reportagem citando duas pessoas familiarizadas com o assunto.

As medidas, que precisariam ser aprovadas por uma maioria qualificada dos Estados membros, só entrariam em vigor se a UE não fizer progresso suficiente em suas negociações com os EUA para reduzir as tarifas sobre produtos europeus, acrescentou a matéria.