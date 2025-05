Vibra analisa sua empresa com Copersucar após ver competitividade abaixo do previsto

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, está fazendo análises de sua joint venture Evolua, empreendimento de comercialização de etanol no qual tem parceria com a Copersucar, após a competitividade esperada nas vendas do combustível ter ficado abaixo do previsto.

"Não está entregando tudo o que a gente havia planejado... não traz toda a competitividade", disse o CEO da Vibra, Ernesto Pousada, durante teleconferência em que comentava os resultados do primeiro trimestre.

Ele ponderou que a joint venture com a Copersucar, uma líder global na comercialização de etanol e açúcar, anunciada em meados de 2022, tem um tempo relativamente curto de operação conjunta.