Vibra espera recuperar participações no mercado de combustíveis em 2025

"Estamos otimistas... a retomada de 'market share' será gradual, veremos a partir de agora uma consistência...", disse Pousada, citando crescimento de participação em março.

Ele citou que o combate a ilegalidades e à sonegação de tributos, além de maior embandeiramento de postos, como fatores de crescimento de participação e vendas.

No que diz respeito a questões regulatórias, Pousada afirmou que mudanças no programa RenovaBio favorecem maior cumprimento das metas de compras de Créditos de Descarbonização (CBios) pelo setor, fazendo com que a Vibra dispute mercado nas mesmas condições com alguns concorrentes.

Além disso, a implantação da monofasia do etanol em maio reduz a sonegação de tributos, enquanto o setor também está combatendo fraudes na mistura de biodiesel no diesel.

Pousada destacou também que, a princípio, a empresa vai priorizar o movimento de retomada de participação de mercado no etanol, com a monofasia (cobrança dos impostos federais em um único elo da cadeira, no produtor) reduzindo a sonegação no setor de combustíveis.

A Vibra divulgou na terça-feira lucro líquido de R$601 milhões no primeiro trimestre, recuo de 23,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, embora o desempenho tenha vindo acima da expectativa do mercado.