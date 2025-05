Vivara tem salto no lucro do 1º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Vivara apurou lucro líquido de R$115 milhões no primeiro trimestre, mais que triplicando seu resultado em relação ao desempenho no mesmo período do ano passado, quando obteve lucro de R$35,8 milhões.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado totalizou R$101,1 milhões, alta de 54,4% ano a ano, com margem passando a 18,8%, 4,1 pontos percentuais acima de um ano antes.

A rede de joalherias definiu o desempenho como resultado de importante alavancagem operacional vinda de despesas de vendas (com a normalização dos patamares da linha de Pessoal e revisita das despesas de marketing e eventos) e de uma estrutura de G&A (despesas gerais e administrativas) mais otimizada.