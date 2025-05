Wall St sobe com expectativa de redução de tensão comercial e antes de decisão do Fed

Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian

(Reuters) - Os três principais índices acionários dos Estados Unidos registravam alta nesta quarta-feira, com a expectativa de uma diminuição das tensões comerciais com a China e na expectativa pela decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros.

Os EUA anunciaram na terça-feira que os representantes dos dois países vão se reunir no fim de semana na Suíça para discussões comerciais.